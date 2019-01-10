Alanya’da eğitim külliyesi yaptıracak

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ve ailesiyle birlikte Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ne yaptıracağı 24 derslikli imam hatip ortaokulu ve lisesi ile 120 öğrenci kapasiteli bir yurt ve bir mescidin yer alacağı eğitim külliyesinin protokolünü imzaladı. 10 dönümlük arazide yapılacak olan eğitim külliyesi hakkında bilgi veren Vali Karaloğlu, "24 derslikli imam hatip ortaokulu, 24 derslikli imam hatip lisesi, yanında 120 öğrencilik yurt, okulların uygulama mescidi ve bu mescitten mahallenin de istifade edebileceği güzel bir proje olacak" diye konuştu.Başkan Mevlüt Uysal da ağabeyi Hasan Uysal'ın geçmişte Çıplaklı'da köy muhtarlığı ve belediye başkanlığı yaptığını anlattı. Öğrenciliğinde Çıplaklı'da okul bulunmamasından dolayı Alanya'daki okula gittiğini belirten Uysal, "Aile olarak güzel bir okul olsun istedik.Güzel bir ortaokul, lise, yatılı gelecek öğrenciler için yurt ve güzel bir eser olsun istiyoruz. Geçmişteki köyümüz, şu andaki mahallemiz Selçuklular'da kışlık başkent olmuş. Şimdi de en güzel mahallemiz olsun. Aile olarak ağabeyim muhtar, belediye başkanı olarak hizmet etti. Hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.Çıplaklı Mahallesi'nin Alaeddin Keykubat'ın Alanya'yı fethettiğinde ilk karargahını kurduğu yer olduğunu hatırlatan Karaloğlu, "Selçuklular'da da Alanya kışlık başkentti. Özel bir proje yapıldı" dedi. Protokolü, Vali Karaloğlu, Başkan Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan imzaladı.