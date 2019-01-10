Hedefimiz büyük

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.Yerlikaya, okçuluk sporunda önemli bir yükseliş içerisinde olduklarını ve daha büyük başarılara imza atmak istediklerini dile getirdi.Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde 15 Temmuz köşesinde gençlerin yazdığı anı defterini ve fotoğraflarını inceleyen Yerlikaya,ifadelerini kullandı.Gençlerle sohbet eden Hamza Yerlikaya, gençlik merkezindeki sosyal faaliyetlerin üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağladığına dikkat çekerek,şeklinde konuştu.HAMZA Yerlikaya, Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Basketbol müsabakalarında birinci olan Özel Antalya Kavram Ortaokulu Yıldız kızlar ve Özel Antalya Başarı Ortaokulu Erkek takımlarına kupa ve madalyalarını verdi ve sporculara başarılarının devamını diledi. Yerlikaya, geleceğin dünya şampiyonu sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.