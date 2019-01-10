Hedefimiz büyük

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da eşlik ettiği Yerlikaya, ziyaretleri esnasında okçuluk salonunda ok attı.
Yerlikaya, okçuluk sporunda önemli bir yükseliş içerisinde olduklarını ve daha büyük başarılara imza atmak istediklerini dile getirdi. VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde 15 Temmuz köşesinde gençlerin yazdığı anı defterini ve fotoğraflarını inceleyen Yerlikaya, "Yeni ve Güçlü Türkiye yolunda birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışacağız"
ifadelerini kullandı. DOĞRU ADRES GENÇLİK MERKEZİ
Gençlerle sohbet eden Hamza Yerlikaya, gençlik merkezindeki sosyal faaliyetlerin üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağladığına dikkat çekerek, "Sosyal projelerin içerisinde yer almanız sizi derslerinizde başarısız kılmayacağı gibi tam tersine hem derste, hem de hayatta başarınızı artıracaktır. Kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesi için doğru yer gençlik merkezidir"
şeklinde konuştu. GELECEĞİN DÜNYA ŞAMPİYONLARI
HAMZA Yerlikaya, Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Basketbol müsabakalarında birinci olan Özel Antalya Kavram Ortaokulu Yıldız kızlar ve Özel Antalya Başarı Ortaokulu Erkek takımlarına kupa ve madalyalarını verdi ve sporculara başarılarının devamını diledi. Yerlikaya, geleceğin dünya şampiyonu sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.