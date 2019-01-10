Isparta’dan halterde büyük başarı geldi

ISPARTA Davrazspor Halter Kulübü Ankara'daki Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda Isparta'ya gurur yaşattı. 49 kiloda toplam 188 kilo kaldıran Mustafa Erdoğan ile kadınlarda 53 kiloda 107 kilo kaldıran Medine Balaban Türkiye şampiyonu oldu. Mustafa Erdoğan, ABD'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Muhammed Ali Kaya Türkiye ikincisi Samet Demirel Türkiye dördüncüsü Yiğit Demirel Türkiye üçüncüsü Hasan Çoban Türkiye beşincisi oldu.
Dereceye giren sporcuları AK Parti Milletvekili Recep Özel ödüllendirdi. .