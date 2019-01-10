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Kısıtlama getiren memurun peşine düştü

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019
Kısıtlama getiren memurun peşine düştü
ANTALYA'DA seçim kütüğünde ismini bulamayan Osman Kunt(37) , önce mahalle muhtarına sonra seçim kuruluna koştu. Karaman'nın Sarıveliler ilçesi Nüfus Müdürlüğü'nde kendisine kısıtlama getirildiğini öğrendi. Hayatında karakoldan içeri girmeyen sabıkası temiz olan Osman Kunt işin peşini bırakmadı. 3 günlük uğraşın ardından Osman Kunt'un ismi Balbey Mahallesi Seçmen Listesi'ne eklendi.

PEŞİNİ BIRAKMADI
Olay Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde yaşandı. Yaşananların ardından Osman Kunt da kendisine kısıtlama getiren nüfus memurunun peşine düştü. Görevliler Osman Kunt'a ismine kısıtlama getiren kişinin kendi müdürlüklerinde hiç çalışmadığını söyleyerek hatanın giderildiğini söyledi. Ancak kendisini bir hafta uykusuz bırakan memurun izini sürmekte kararlı olan Kunt, "Bu kişiyi bulup yasalar önünde hesabını soracağım" diyerek tepkilerini dile getirdi.
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