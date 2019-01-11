12 ay turizmin kozu Babadağ

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, 2019 çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. FTSO Meclis Başkanı Mustafa Büyükteke ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetecilerle bir araya gelen Çıralı, alternatif turizmi harekete geçirerek turizmin 12 ay yayılması için çalıştıklarını belirterek, bu konudaki en büyük avantajın Babadağ merkezli yamaç paraşütü etkinlikleri olduğunu söyledi.Babadağ'dan 2017 yılında 117 bin 200 olan yamaç paraşütü atlayışı sayısının 2018'de 162 bin 776'ya çıktığını ifade eden Çıralı, "Bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 38 artış var. Rakamlar da gösteriyor ki Babadağ'ın marka değeri her geçen gün daha da artıyor. Teleferik projemiz tamamlandığında ilk yıl 300- 350 bin ancak hedef yılda 1 milyon kişiyi Babadağ'a çıkarmak" ifadelerini kullandı. Bu hedefle tanıtım çalışmalarını da sürdürdüklerini anlatan Çıralı, "2020'de yapılacak Dünya Hava Oyunları'nın bir ayağı bizim lobi çalışmalarımızla Babadağ'da yapılacak" dedi. Çıralı, Fethiye Teleferik Projesi'yle ilgili ön izin dosyasının da 24 Aralık 2018'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildiğini açıkladı.