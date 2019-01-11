Başkent’e Kepez çıkarması

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ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde Fatih Mahallesi başta olmak üzere yaşanan mülkiyet sorunlarının çözümü için Ankara çıkarması yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MKYK üyesi Gökcen Özdoğan Enç, Antalya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ankara'da bir araya gelerek sorunların çözümü için görüşme yaptı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilgili bakanlarla irtibatta bulundu. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, zirveyle ilgili bilgi verdi. Tütüncü, Antalya'ya 'çiçek gibi' müjdelerle döndüklerini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ile ziyaretilerinin son derece verimli geçtiğini anlatan Tütüncü, "Bir evrak memuru gibi Kepez'in sorunlarını el ele takip ediyoruz. Kepez'in üzerinde çalıştığımız proje ve sürdüğümüz çalışmalara yönelik bakanlıkların koordinasyonunu gerektirecek konularda da dışişleri bakanlığımızdan yardım istedik. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ilgili bakanlarla gerekli koordinasyonu sağladı" diye konuştu.