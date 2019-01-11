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Olimpiyat hayali engel dinlemiyor

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Olimpiyat hayali engel dinlemiyor
İŞİTME Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmasının ardından Atletizm Milli Takımı'na seçilen Yasin Süzen gözünü olimpiyatlara dikti. Kariyerinde yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorlarıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki atlet, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar milli takımına davet edildi. Süzen, "Hedefim 2020 Olimpiyatları'nda engelsiz sporcularla yarışarak, dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olarak tarihe geçmek" ifadelerini kullandı.
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Olimpiyat hayali engel dinlemiyor
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