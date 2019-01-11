Vaatler bol keseden

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi olarak CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağını açıklamasına rağmen Antalya'da Döşemealtı Belediyesi dört aydır personeline maaş ödemediği ortaya çıktı. CHP'li Belediye Başkanı Turgay Genç, meclisten 13 milyon 750 bin lira borçlandırma yetkisi aldı.CHP'li belediye ağustos ayından itibaren çalışan işçilerinin maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Mağdur olan işçilere bazı aylar hiç ödeme yapılmazken bazı aylar ise biner lira ödenerek geçiştirildiği ortaya çıktı. Evlerine ekmek götüremeyen çalışanlar CHP'li belediyeye isyan etti.Çalışan personelin maaşını ödeyemeyen CHP'li Belediye Başkanı Turgay Genç, tepkiler nedeniyle Ocak ayı meclis toplantısında maaşları ödemek için borçlanma talep etti. Maaşlarını alamayan belediye personelinin de katılarak yakından takip ettiği meclis toplantısında CHP'li belediyenin 13 milyon 750 bin liralık borçlanma yetkisi kabul edildi. CHP'li belediyenin personel maaşlarını ödemek için borçlanma yetkisi istemesine AK Parti ve MHP gurupları salonu dolduran onlarca personelin beklentisi doğrultusunda evet oyu kullandı. AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Tosun " Bu işin siyaseti olmaz. Personel kardeşlerimizin aylardır alamadıkları maaşları alabilmeleri için evet diyoruz" dedi.MHP Grup Sözcüsü Hakan Altun, "Çalışanların yaşadıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri ve paralarını alabilmeleri için evet diyoruz" diye konuştu.AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, CHP'li belediyenin aylarca maaşlarını ödemediği 500 civarı personelini mağdur ettiğini söyledi. Kıvrım, "CHP genel başkanı tüm CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını vaat etti. Döşemealtı belediyesi örneği önümüzde duruyor. Daha personel maaşını ödemekten acizler. Bunlar boş vaatler" dedi. Personelin ekmek parasına çalıştığını ifade eden Kıvrım, "Personelin sesini çıkarmaması için birkaç ay boyunca maaşları yerine biner lira ödeme yapılabildi" dedi.