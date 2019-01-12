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Gözetmensiz sınav Fethiye’de başladı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019
Gözetmensiz sınav Fethiye’de başladı
TÜRKİYE'DE pilot olarak uygulamaya başlanan 'gözetmensiz sınav' Muğla'nın Fethiye ilçesinde de uygulanmaya başlandı. Fethiye Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencisine güvenen öğretmenler sınav kağıtlarını dağıttıktan sonra sınıftan çıktı. Ders zilinin çalmasıyla sınıfa dönen öğretmenler sınav kağıtlarını topladı.

GÜVEN DUYGUSU
Proje ilk kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından dile getirilmişti. Fethiye Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin dönem sonu sınavlarının hepsini gözetmensiz olarak yapıyoruz" denildi. Açıklamada, gözetmensiz sınavların öğrencilere güven duygusu, emeğe saygı ve sorumluluk bilinci aşıladığı ve kendi özdenetimlerini geliştirdiği vurgulandı.
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Gözetmensiz sınav Fethiye’de başladı
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