Mal canın yongası

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ANTALYA'DA kontrolden çıkan kırkayak diye tabir edilen 07 RZ 510 plakalı kamyon devrildi. Sürücü Hüseyin Melgeşek'in burnu bile kanamaması dikkat çekti. Kaza Kepez ilçesi Varsak Yolu Mezbaha Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Antalya'ya malzeme getiren kamyon rampa aşağı inerken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Trafik tabelalarına çarparak yan yattı. Kirişçiler Köyü istikametini trafiğe kapandı. Kamyon kasasında bulunan mallar kazada yola saçıldı.Kazayı göre vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Bu sırada araç içinde sıkışan sürücü Hüseyin Melgeşek vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Polis çevre güvenliğini aldı. Bu sırada yola saçılan kargo malzemesi şirket çalışanları tarafından toplandı. Firmanın başka araçlarına yüklendi. Kazayı görün vatandaşlar, "Çok büyük felaket yaşanabilirdi. Kaza anında karşı şeritten aracın gelmemesi felaketi önledi" diyerek kazanın boyutuna dikkat çekti.