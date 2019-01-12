Manavgat Fuarı kabına sığmıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bu yıl 5'ncisi düzenlenen 'Ne varsa Manavgat'ta var Fuarı' törenle açıldı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, ilçede bir fuar ve kongre merkezine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Boztaş, fuarlarda katılımcılarla yaptıkları anketlerde yoğun bir şekilde yer alan darlığından şikayet geldiğini ve fuar ve kongre merkezi yapılması konusunda talep olduğunu açıkladı.Boztaş, "Kentimizde fuar ve kongre merkezinin yapılması turizmin 12 aya yayılması ve fuar ve kongre turizminin oluşmasına katkı sağlayacaktır. İş insanları olarak fuar ve kongre merkezine ihtiyacımız var. Bunun yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'in de katıldığı fuar bugün kapılarını kapatıyor.