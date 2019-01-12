Mucize 9 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 16 Temmuz 2010 tarihinde 6'ncı kattan düşen ve kapıcı Metin Onur tarafından havada yakalanan mucize bebek Ahmet Efe Bulut 9 yaşına bastı. Mucize olay, Ahmet Efe 1 yaşındayken Meltem Mahallesi Ankara Sitesi'nde yaşandı. Annesi Derya ile babası Ali Bulut çalıştığı için bakıcının yanında evde bulunan Ahmet Efe, bakıcısı uyuduğu sırada balkondaki sehpanın üzerinden tutunduğu iple balkon korkuluklarından aşağıya sarktı.O tarihte yıllık izinde olan site kapıcısı Halil Yılmaz'ın yerine bakan Metin Onur, sitenin içinde gezinirken balkon demirlerinde ağlayan Ahmet Efe'yi gördü ve balkonun altına geçti. Kapıcı Onur, 6'ncı kattan düşen çocuğu yere çarpmak üzereyken bacaklarından yakalamayı başardı. Mucize olayın ardından olay yerine gelen ambulans Ahmet Efe Bulut'u, hastaneye kaldırdı. Efe'nin vücudunda kırık olmadığı, sadece yere düşerken yüzünde çizikler oluştu.Yaşanan olayın ardından Ahmet Efe Bulut'un adın tüm dünya da 'Mucize bebek' olarak adlandırıldı. Bugün 9 yaşında olan Ahmet Efe, başından geçenleri 2 yıl önce öğrendiğini söyledi. Okuldan eve gelirken bir kişinin, 'Ben seni tanıyorum. Sen mucize bebeksin' dediğini anlatan Bulut, "Anneme 'mucize bebek' ne demek diye sordum. Annem de bana başımdan geçenleri anlattı. Daha sonra internete girip çıkan haberlere baktık. Düştüğüm balkona çıkıp aşağıya bakınca mucize kurtulduğumu anladım. Annem ile birbirimize sarılıp ağladık" diye konuştu.Emel Sevgi Taner İlköğretim Okulu öğrencisi Ahmet Efe Bulut, basketbol oynuyor. Baba Ali Bulut "Ahmet Efe'ye psikolojisi bozulmasın diye başından geçenleri hiç söylemedik" dedi.