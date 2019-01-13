Alanya taramadan geçti

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AntalyaBüyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlıkları kırsal bölgelerde oturan vatandaşları, evlerinde ziyaret ederek, derdine çare oluyor. Hasta, yaşlı, çocuk ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik proje gönüllere dokunuyor.Doktor, diş hekimi, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaförden oluşan ekip, çocuk, kadın, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara yerinde hizmet veriyor. Bu kapsamda Alanya'da 52 mahallede 7 bin 651 vatandaşa ulaşıldığı açıklandı. Ekipler sağlık kontrollerinin yanı sıra çocuklara diş eğitimi, kadınlara kuaförlük hizmeti de veriyor. Çalışmaların sürdüğü 16 mahalle ile birlikte Alanya'nın tüm mahalleleri sağlık taramasından geçmiş olacak.