Görevdeysek Antalya kazanıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Gençlik Kolları'nın lise başkanları ile buluştu. Türel, yoğun bir sürece girildiğini hatırlatarak "Artık her saniyemiz dolu. Gece uykumuzda bile çalışıyoruz. Katar'ın iki misli büyüklükte, İsviçre büyüklüğünde olan şehrimizde coğrafya ne kadar büyük olursa olsun her kapıya ulaşırız. Herkesin elini sıkabilir herkesin gönlüne girebiliriz" dedi. GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gönül belediyeciliği' vurgusuna dikkat çeken Türel, "15 senedir siyasetin içerisindeyim hep vatandaşlarımızın gönlüne girmeye çalıştık. Bunu projelerimizle, yardımlarımızla, sosyal belediyecilikle yapmaya çalıştık" dedi. Antalya'da 27 bin lise son öğrencisi olduğuna dikkat çekerek gençler için gerçekleştirilen projelere değindi. Türel, "27 bin talebemizin hepsini bölgesine göre Akvaryum, Su parkında Yunus gösterisi, Land Of Legends'e götürerek moral vermeye çalışıyoruz. Gençlerimizi tiyatroyla da buluşturuyoruz" dedi. Başkan Türel konuşmasının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



2019'DA GÜNDEM METRO

ANTALYA'DA yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş Adamları Derneği (ADGİAD) üyeleriyle bir araya gelen Başkan Menderes Türel, birlik, beraberlik ve kardeşliğe dikkat çekti. Antalya için yeni projeler, yeni eserler ve hizmetler üretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Türel, "Bunun için Ankara'nın yollarını aşındırmaktan yorulmayız. Gerekirse kapı önünde de yatarız" dedi. Boğaçayı'nın 2'nci Etabı'nın 2019'da olacağını hatırlatan Türel, "Biz görevde olursak Antalya kazanıyor. Bunu hep birlikte gördük. O zaman Boğaçayı'nın 2., 3., 4'üncü etapları gelir. 2019'da Antalya'nın gündeminde artık metro olacak. Konyaaltı Lara Kundu arası 25 kilometrelik metroyu ancak biz kazandırabiliriz" dedi.