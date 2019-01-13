Kepez’de engeller aşıldı

Antalya'nın Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, uzattığı yardım eliyle 2018 yılında da engelli vatandaşlarının yanı başında oldu. Yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle engelli olmanın yaşamaya engel olamayacağını gösteren Engelli Koordinasyon Merkezi, 22 özel genç kıza gelinlik giydirerek, muhteşem bir düğün organizasyonuna da ev sahipliği yaptı.

YÜZLERCE ETKİNLİK

Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018 yılında 750 özel çocuğu şehir gezileri, 500 çocuk ve ailelerini piknik ve 300 çocuğu da yılsonu etkinliklerinde bir araya getirdi. Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına da destek olan Kepez Belediyesi, 32 adet tekerlekli manüel araba, 6 adet akülü sandalye, 3 adet ortopedik tekerlekli sandalye, 10 adet çift motorlu hasta yatağı ve 19 kişiye de işitme cihazı yardımında bulundu. 'Engelleri Aşarak Zafere Koşanlar' programı ile kişileri bir araya getiren merkez, yıl boyunca da engelli vatandaşlarının elini bırakmadı.