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’da forvet eksiği Josef’le kapandı

Güney ekibi, takımından Çek futbolcu ’ı bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına renklerine bağladı

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Alanyaspor’da forvet eksiği Josef’le kapandı
Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag takımından Josef Sural'ı 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, forvet mevkisindeki eksikliği Josef Sural ile tamamladıklarını söyledi. Transfer çalışmalarının uzun sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Kulüpler arası yaklaşık 20 gün süren transfer görüşmelerimizin neticesinde Sparta Prag'tan Josef Sural'ı kadromuza dahil ettik" diye konuştu. Josef Sural ise, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz.

ANTALYA YAŞANACAK YER
Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" diye konuştu. Futbola 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki Josef Sural, daha önce Slovan Liberec ve Sparta Prag'da forma giydi.

ALANYA TAM GAZ DEVAM
Aytemiz Alanyaspor, ikinci devre hazırlıklarında hız kesmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman öncesi orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'in doğum günü kutlandı. Sahada yapılan kutlamanın ardından antrenmana toplu halde koşuyla başlayan takımımız daha sonra ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilliler antrenmanı topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sürdürdü. Çalışmalar, U21 takımıyla yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.
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Alanyaspor’da forvet eksiği Josef’le kapandı
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