Alanyaspor’da forvet eksiği Josef’le kapandı

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag takımından Josef Sural'ı 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, forvet mevkisindeki eksikliği Josef Sural ile tamamladıklarını söyledi. Transfer çalışmalarının uzun sürdüğünü belirten Çavuşoğlu,diye konuştu. Josef Sural ise, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz.diye konuştu. Futbola2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan28 yaşındaki Josef Sural, daha önce SlovanLiberec ve Sparta Prag'da forma giydi.AytemizAlanyaspor, ikinci devre hazırlıklarında hız kesmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman öncesi orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'in doğum günü kutlandı. Sahada yapılan kutlamanın ardından antrenmana toplu halde koşuyla başlayan takımımız daha sonra ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilliler antrenmanı topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sürdürdü. Çalışmalar, U21 takımıyla yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.