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Fizik muayene kursuna yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Fizik muayene kursuna yoğun ilgi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde hemşirelere yönelik fizik muayene kursu düzenlendi. Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, Akdeniz Üniversitesi'nden öğretim üyeleri Doç. Dr. Emine Kol ve Dr. öğretim üyesi Fatma Arıkan'ın katkılarıyla düzenlenen kurs iki gün sürdü. Kursa katılanlar yoğun bir teorik eğitimin ardından uygulamalı olarak fizik muayene yöntemlerini kullanma fırsatı buldu.

SERTİFİKA ALDILAR
Kursa ilçedeki sağlık kuruluşlarından 50'ye yakın hemşire ve sağlık çalışanı katıldı. Fizik muayene kursunu tamamlayanlar katılım belgelerini aldı. Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öngel, "Hemşirelerin bilgi ve becerilerini zenginleştirmesi gerekiyor. Bu yüzden hemşirelerin bilgi ve becerilerini arttırmalarına destek olmak için bu kursu düzenledik" dedi.
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Fizik muayene kursuna yoğun ilgi
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