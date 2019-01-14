Hayal kırıklığı Vainqueur!

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'dan Monaco'nun yolunu tutan William Vainqueur, büyük umutlarla geldiği Akdeniz ekibinde istenilen performansı sergileyemedi.Fransız orta saha Antalyaspor kariyerinde gol ve asist üzeremezken, 2016-2017 sezounda Marsilya'da bir sezonda ulaştığı 2 bin 891 dakikalık süreye, Antalyaspor'da 1.5 sezonda ulaşamadı. Sakatlıklardan çok çeken Vainqueur, kırmızılı beyazlı takımda 23 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.