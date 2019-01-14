Hayal kırıklığı Vainqueur!

Antalyaspor'dan Monaco'nun yolunu tutan William Vainqueur, büyük umutlarla geldiği Akdeniz ekibinde istenilen performansı sergileyemedi. Formu ile hayal kırıklığı yaratan 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon sadece bin 264 dakika süre alabilirken, bu sezon da 180 dakikası Türkiye Kupası'nda olmak üzere 445 dakika çimlerin üzerinde kalabildi.
Fransız orta saha Antalyaspor kariyerinde gol ve asist üzeremezken, 2016-2017 sezounda Marsilya'da bir sezonda ulaştığı 2 bin 891 dakikalık süreye, Antalyaspor'da 1.5 sezonda ulaşamadı. Sakatlıklardan çok çeken Vainqueur, kırmızılı beyazlı takımda 23 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.