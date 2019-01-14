İthal işçi çözüm değil

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ProfesyonelOtel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türk turizminde en büyük sıkıntının kalifiye personel olduğunu söyledi. Atmaca bu sorunun çözümü için 12 ay istihdamın sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Atmaca, bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve konaklama sektörü temsilcilerinin ortak olarak çalışması gerektiğini açıkladı.Ülkay Atmaca, "Yaşanan krizler, sektörde çok fazla Türk kalifiye personelin sektörden ayrılıp başka iş kollarına kaymasına yol açtı. Bunun yerine de yeni dönemde yeni akım yurt dışından, özellikle Kırgız ve Kazak personel getirmek oldu. Bu ülkede bu kadar işsizlik varken, dışarıdan personel ithalini doğru bulmuyorum" dedi.Turizm sektörünün en önemli ana etkeninin personel olduğuna işaret eden Atmaca, "Personeli doğru yerde doğru şekilde çalıştıramazsak bu işten ciddi zarar görürüz. Kalifiye personelin sürekliliğini sağlamak için yılın 12 ayında çalışılabilir ve sürdürülebilir turizmimiz olması lazım" diye konuştu. Turizm sektörü açısından 2018 yılının çok iyi, 2019'un ise muhteşem göründüğüne vurgu yapan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "1990'larda bütün otelciler yabancıydı, şu an biz yurt dışına yabancı yönetici ihraç eden sektör haline geldik. Türk turizmi el ele verdiğinde mutlaka bir çıkış noktası bulunacaktır" ifadelerini kullandı.