Kızlar güldürdü, erkekler üzdü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Küçük Erkekler ve Kızlar Voleybol İlçe Birinciliği' müsabakaları tamamlandı. Küçük Kızlar finalindeErkekler final maçında ise Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu, 2-1 yenildiğiGençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, dereceye giren ve yarışmaya katılan sporcuları kutlarken, müsabakalara kızlar kategorisinde 2 grupta 8 ortaokul, erkeklerde ise 2 grupta 6 ortaokul takımının katıldığını söyledi.