Kızlar güldürdü, erkekler üzdü

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Küçük Erkekler ve Kızlar Voleybol İlçe Birinciliği' müsabakaları tamamlandı. Küçük Kızlar finalinde Kozağacı Ortaokulu'nu 2-0 yenen Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu'nun kızları birinci oldu.
Erkekler final maçında ise Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu, 2-1 yenildiği Çandır Şehit Öğretmen M.Sadettin Küçük Ortaokulu'na şampiyonluğu kaptırdı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, dereceye giren ve yarışmaya katılan sporcuları kutlarken, müsabakalara kızlar kategorisinde 2 grupta 8 ortaokul, erkeklerde ise 2 grupta 6 ortaokul takımının katıldığını söyledi.