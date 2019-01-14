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Kızlar güldürdü, erkekler üzdü

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Kızlar güldürdü, erkekler üzdü
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Küçük Erkekler ve Kızlar Voleybol İlçe Birinciliği' müsabakaları tamamlandı. Küçük Kızlar finalinde Kozağacı Ortaokulu'nu 2-0 yenen Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu'nun kızları birinci oldu. Erkekler final maçında ise Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu, 2-1 yenildiği Çandır Şehit Öğretmen M.Sadettin Küçük Ortaokulu'na şampiyonluğu kaptırdı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, dereceye giren ve yarışmaya katılan sporcuları kutlarken, müsabakalara kızlar kategorisinde 2 grupta 8 ortaokul, erkeklerde ise 2 grupta 6 ortaokul takımının katıldığını söyledi.
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Kızlar güldürdü, erkekler üzdü
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