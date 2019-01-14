MÜSİAD Antalya’da görev değişimi

BUGÜN NELER OLDU

MüstakilSanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) Antalya Şubesi'nin 18'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ın katılımıyla gerçekleşti. Genel kurulda gerçekleştirilen seçimle MÜSİAD Antalya Başkanı Boğaçhan Göksu oldu. Görevi Ramazan Kalken'den devralan Göksu, "Önümüzdeki dönemde ihracat ve markalaşma anlamında projeksiyonlarımız ve projelerimiz var. Yeni dönemde daha güçlü bir MÜSİAD için çalışacağız" diye konuştu. Kalken de yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Antalya en fazla göç alan illerden biri. Bu durum hem yaşam alanlarını etkiliyor hem de bereketi arttırıyor. Yatırımları teşvik etmek amacıyla sizin verdiğiniz bilgiler bizim için çok önemli" diye konuştu. Bin 300 üyenin cevapladığı '2018 Nasıl Geçti' başlığında bir anket yaptıklarını anlatan Kaan, "2018 sert geçen bir ekonomiydi. Ama çalışmayı, üretmeyi hiç durmadan sürdürmeliyiz" dedi.