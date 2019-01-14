Selvinaz yaşam savaşını 40 gün sonra kazandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1 Aralık Cumartesi günü yaralı taşıyan ambulansa motosikletini kenara çekerek yol vermek isterken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan Selvinaz Salman'dan ilk müjdeli haber geldi. Alanya'da özel bir hastanede tedavisine devam edilen bankacılık mezunu Selvinaz uyandı. Gözlerini açan ve elinin kolunu hareket ettirdi.Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Alanya'da özel bir hastaneye sevk edilen Selvinaz Salman sıkı şekilde takip ediliyor. Başındaki ödemin geçmesi için tedavinin bir süre daha süreceği bildirildi. Görevliler, "İlk başta 48 saatlik kritik süreyi atlattı. Durumu şuan iyiye doğru gidiyor. Gözünün açıp elini ve kolunu hareket ettirmesi olumlu gelişme" diye konuştu.Öte yandan Selvinaz'ın ailesini Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik Korubaşı'ndaki Salman ailesini ziyaret ederek bilgi aldı. Başkan Çelik "Selvinaz Salman'dan çok şükür iyi haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede uyanan Selvinaz, inşallah kısa sürede iyileşip taburcu olacak. Salman ailesine büyük geçmiş olsun" diye konuştu. Baba Ahmet Salman, "Kızım 40 gün sonra tepki verdi. İyileşmesi için dua ediyoruz." diye konuştu.