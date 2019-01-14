Tanıtım için turnuva şart

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Süper Lig'de devre arası kamp dönemi tamamlandı. Avrupa liglerinden takımlarla birlikte 2 binin üzerinde futbol takımı, kamp için Antalya'yı tercih etti. Transfer trafiğinin de etkisiyle Türk spor kamuoyunun gözü Antalya'ya çevrildi. Tüm bu olumlu tabloda göze çarpan en büyük eksik ise turnuva oldu.Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, kamp döneminde düzenlenen turnuvaların Türkiye'nin tanıtımı gerekli olduğunu belirtti. Kamp dönemlerinde düzenlenen dört takımlı turnuvaların önemine değinen Başkan Yaşacan,şeklinde konuştu.Devre arası kamplarında ocak, şubat ve mart aylarının tamamen dolu geçtiğini söyleyen başkan Yaşacan, her ay için 1 turnuvanın düzenlemesi gerektiğini söyledi. Antalya'nın toplamda 170 futbol sahasıyla takımlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Yaşayacan,dedi. Yaşacan, iyi turnuvalar düzenlenmesi halinde Avrupa'nın tanınmış kulüplerinin de kamp için Antalya'yı seçeceğini öne sürdü.Devrearası kampı için Antalya'yı tercih eden takımlar arasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu Türk takımlarının yanı sıra Zenit, Shakhtar Donetsk, Kızılyıldız gibi Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin önde gelen takımları da Antalya'yı tercih etti. Avrupa'dan ise katılım Almanya 2'nci ligi ve Polonya takımları ile sınırlı kaldı. Turnuva olması halinde Avrupa takımlarının katılımının artması bekleniyor.