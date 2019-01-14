Tanıtım için turnuva şart

Süper Lig'de devre arası kamp dönemi tamamlandı. Avrupa liglerinden takımlarla birlikte 2 binin üzerinde futbol takımı, kamp için Antalya'yı tercih etti. Transfer trafiğinin de etkisiyle Türk spor kamuoyunun gözü Antalya'ya çevrildi. Tüm bu olumlu tabloda göze çarpan en büyük eksik ise turnuva oldu. Önceki yıllarda Efes Cup gibi önemli turnuvalara imza atan Antalya'da takımlar sadece hazırlık maçlarıyla bu süreyi geçiştirdi. 1 MİLYAR KİŞİYE ULAŞIR
Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, kamp döneminde düzenlenen turnuvaların Türkiye'nin tanıtımı gerekli olduğunu belirtti. Kamp dönemlerinde düzenlenen dört takımlı turnuvaların önemine değinen Başkan Yaşacan, "Geçmiş yıllarda düzenlenen Efes Cup dünya genelinde 1 milyar kişiye ulaşıyordu. Uluslararası yayınlanan bu turnuva spor turizmine yüzde 100 katkı sağlıyordu. Böyle büyük turnuvalar geri getirilmeli"
şeklinde konuştu. ÜÇ TURNUVA GEREK
Devre arası kamplarında ocak, şubat ve mart aylarının tamamen dolu geçtiğini söyleyen başkan Yaşacan, her ay için 1 turnuvanın düzenlemesi gerektiğini söyledi. Antalya'nın toplamda 170 futbol sahasıyla takımlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Yaşayacan, "En yüksek rakam olan 3 bin takıma ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz olan bu rakama da yaklaşıyoruz"
dedi. Yaşacan, iyi turnuvalar düzenlenmesi halinde Avrupa'nın tanınmış kulüplerinin de kamp için Antalya'yı seçeceğini öne sürdü. SÜPER LİG'İN TERCİHİ ANTALYA OLDU
Devre
arası kampı için Antalya'yı tercih eden takımlar arasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu Türk takımlarının yanı sıra Zenit, Shakhtar Donetsk, Kızılyıldız gibi Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin önde gelen takımları da Antalya'yı tercih etti. Avrupa'dan ise katılım Almanya 2'nci ligi ve Polonya takımları ile sınırlı kaldı. Turnuva olması halinde Avrupa takımlarının katılımının artması bekleniyor.