Yabancı komşulardan ‘Çanakkale Türküsü’

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin velileri ile Antalya Kültür Merkezi'nde buluştu. Antalya'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Türel, "İş için sanat için eğitim için güneşimiz, doğamız, tarihimiz için Antalya'mıza dünyanın dört bir tarafından gelen 154 farklı ülkeden 80 bine yakın göçmen Antalya'mızda ikamet ediyor. Şehir her geçen gün sizlerin de katkılarıyla kültürel mozaiği zenginleşiyor" diye konuştu.Göçmenliğin Türk kültüründe misafir demek olduğuna değinen Türel, "Misafir bereketiyle gelir, geldiği yere de şeref verir. Kendi renginiz ve kimliğinizle huzur güven ve barış içerisinde yaşadığımızda şehrimizde artık sizler misafirimiz değil komşumuz, arkadaşımız, ailemizin bir parçası yani ev sahibisiniz Bu şehir 150 ülkeden gelmiş göçmenlerle adeta bir dünya fotoğrafını sergiliyor. Dünyada maalesef, ırkçılık, ayrımcılık, nefret suçları artıyor ama ülkemiz ve Antalya'mızda adeta bir barış adası olarak sevgi veriyor" dedi.Türel, "Sizler geldiğiniz coğrafyalarda Türkiye'mizin ve Antalya'mızın birer elçisisiniz" dedi. Başkan Türel, konuşmasının ardından yabancı uyruklu bireylerin sorularını yanıtladı. Daha sonra Başkan Menderes Türel'e Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan'ın şefliğinde Bereginya Korosu özel bir sürpriz hazırladı. Koro Türkçe ve Ukraynaca eserler seslendirdi. Özellikle Çanakkale Türküsü büyük beğeni topladı.