Dost kavgası ölümle bitti

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde çıkan kavgada birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi. Arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebep olan Gökhan B. mahkemece tutuklandı. Olay, Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Dikmenli (45), Gökhan B. (23) ve kız arkadaşı Hatice Ç. (19) bir restoranda alkol almaya başladı. Bir süre sonra restorandan ayrılarak otomobille Kestel Mahallesi'ndeki evinlerine seyir halinde olan 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Çıkan kavgada Gökhan B. Dikmenli'yi sol bacağından bıçakladı ardından da Dikmenli'yi otomobille Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Dikmenli müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan B. ve Hatice Ç. hastanede gözaltına alındı. Hatice Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken Gökhan B. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.