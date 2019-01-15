Evlilik öncesi aile desteği

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MUĞLA'NIN Fethiye Kaymakamlığı, bazı kamu kurumlarıyla birlikte evlilik öncesi aileye destek projesi başlattı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Fethiye'de boşanma oranları oldukça yüksek. Geçtiğimiz yıla göre boşanmalarda yüzde 47'ye varan bir artış yaşanınca bunun önüne geçmek için projeyi hayata geçirdik" dedi.Ailenin toplumun temeli olduğunun altını çizen Kaymakam Şahiner, "Hep Beraber Bir Yastıkta Cennet'e Kadar sloganıyla hayata geçirdiğimiz proje ile evlenecek gençlerimize hem dini, hem evliliğin önemi hakkında bilgi verip, yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dedi. Uzmanlar tarafından evlilik öncesi, nikah sonrası ve ilerleyen zamanda aile oluşumu ile ilgili konuların ele alınacağı eğitim programı düzenlenecek.