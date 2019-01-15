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SDÜ flaması Alp zirvesinde

SDÜ öğrencileri, Matterhorn Dağı’nın 4 bin 478 metresine çıktı

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019
SDÜ flaması Alp zirvesinde
ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Dağcılık Kulübü, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Doğa Aktivitileri Spor Kulübü öğrencileri Abdullah Benna Sarın, Yücel Bagatur ve Can Güner, İsviçre'deki Matterhorn Dağı'nın 4 bin 478 metrelik kuzeydoğu sırt rotasından zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) proje desteği ile bu zirveye 'İlk Türk Tırmanışını' SDÜ ekibi yaptı.

İLK TÜRK EKİBİ
Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2018 yılında ilk kez başlattığı Proje Bazlı Tırmanış Programı ile ekip zirvede SDÜ Flaması açtı. Dufourspitze (Monte Rosa) ve Matterhorn Kuzey Yüzü Tırmanışı'nda bir ilke imza atan SDÜ ekibi, deneyimlerini kaleme aldılar. SDÜ ekibinin zirveye erişen yolculuklarında yaşadıkları ve diğer dağcıları bilgilendirici makaleleri TDF'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.
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SDÜ flaması Alp zirvesinde
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