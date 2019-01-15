SDÜ flaması Alp zirvesinde

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Dağcılık Kulübü, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Doğa Aktivitileri Spor Kulübü öğrencileri Abdullah Benna Sarın, Yücel Bagatur ve Can Güner, İsviçre'deki Matterhorn Dağı'nın 4 bin 478 metrelik kuzeydoğu sırt rotasından zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) proje desteği ile bu zirveye 'İlk Türk Tırmanışını' SDÜ ekibi yaptı.Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2018 yılında ilk kez başlattığı Proje Bazlı Tırmanış Programı ile ekip zirvede SDÜ Flaması açtı. Dufourspitze (Monte Rosa) ve Matterhorn Kuzey Yüzü Tırmanışı'nda bir ilke imza atan SDÜ ekibi, deneyimlerini kaleme aldılar. SDÜ ekibinin zirveye erişen yolculuklarında yaşadıkları ve diğer dağcıları bilgilendirici makaleleri TDF'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.