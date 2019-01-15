Turizmde erken bahar

BUGÜN NELER OLDU

2019'A turist sayısında rekor artışla başlayan Antalya'da yüzler gülüyor. Ocak ayının ilk yarısında turist sayısında yüzde 70 artış yaşandı. 2018'i yüzde 30 artışla kapatan Antalya'da ocak ayında yaşanan artış, 'ölü sezon canlanıyor' yorumlarına neden oldu. Turizmde bir sevindirici haber de Hollanda'da düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'ndan geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bu yıl Hollanda ve Avrupa pazarından önemli oranda talep artışı beklediklerini kaydetti. 2018'de Türkiye'nin en yavaş ivme gösterdiği pazarların Hollanda ve Belçika olduğunu ifade eden Yağcı, "Aldığımız veriler, 2019'da bu iki pazarda en iyi yılımız olan 2014 sayılarını yakalayacağımızı gösteriyor. Hollanda'dan aldığımız ilk veriler son derece olumlu" dedi. Yağcı, erken rezervasyon sayılarına göre Avrupa pazarında güçlü bir dönüş beklediklerini ifade etti.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da ön sezondaki artışın turizmin 12 aya yayılmasıyla ilgili umut verdiğini söyledi. Ayık, "Bu sayıların en az 250- 300 binleri geçmesi lazım. 2019'da Antalya için 15 milyonun üzerinde bir rakam bekliyorum" diye konuştu. Ayık, 2019'da turizm gelirinde yüzde 10- 15'lik artış beklediklerini ekledi.