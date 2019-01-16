Aksu’da Yıldırım krizi

BUGÜN NELER OLDU

Sık sık parti değiştirdiği için bir dönem parti değiştirmekle ün yapan Afyon Milletvekili Kubilay Uygun'a benzetilip adı 'Antalya'nın Kubisi'ne' çıkan CHP'li İsa Yıldırım tekrar gündeme geldi. Rus kadınlarla çektirdiği fotoğraflar nedeniyle MHP'den 2011 yılında ihraç edilen CHP'nin Aksu Belediye Başkan adayı İsa Yıldırım'a yine yol göründü.Ülkücü kökenli olduğunu söyleyen Yıldırım, siyasete SP'de başlayıp sırasıyla AK Parti'ye, ardından CHP'ye geçmiş, bir süre bağımsız kaldıktan sonra MHP'ye katıldı. Antalya'nın Kubisi, MHP'den de ihraç edildikten sonra BBP'ye geçmiş ve ardından 2015 yılında tekrar CHP'ye dönmüştü. Antalya'nın Aksu ilçesinden Mart ayındaki seçim için CHP'nin adayı gösterilen Aksu eski belediye başkanı Yıldırım'ın adaylığının geri çekilmesi gündeme geldi. Her devrin adamı olmakla ünlenen Yıldırım, bir süre önce domates fiyatları için imam cübbesi giyerek yaptığı eylemle tepki çekmişti.Kimi zaman çoban kepeneği giyen kimi zaman berber koltuğundaki vatandaşa sakal tıraşı yapan CHP'li Yıldırım, bu hareketleri ile ilçe halkından büyük tepki alıyordu. Partisinin ittifak sonucu Aksu'nun İP'ye bırakıldığı ve Yıldırım'ın adaylığının bu nedenle geri çekileceği öğrenildi. Yıldırım 2014 yılında BBP'den girdiği seçimde 8 bin 43 oy alabilmişti.Aksu Belediyesi'nin eski Başkanı İsa Yıldırım'a 2015 yılında partisinin rozetini takan dönemin CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen ise şimdi partisinin Konyaaltı Belediye Başkan adayı. Esen ile CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek arasında gün yüzüne çıkan kavga nedeniyle parti ikiye bölündü. CHP'deki bir diğer bölünme ise AK Parti'den ayrılan Mesut Kocagöz konusunda oldu. CHP'den Kepez'de Belediye Başkan Adayı olacağı konuşulan Kocagöz'e karşı parti yönetiminin Ankara'ya çıkarma yapması dikkat çekti.İSA Yıldırım, 2004 yılında AK Parti'den Pınarlı Belediye Başkanı seçildi. Dönemin İl Başkanı Hamza Taş ile arası bozulan Yıldırım, Taş ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in aralarında bulunduğu AK Partililere karşı bayrak açıp partisinden istifa ederek CHP'ye geçti. CHP'de de aradığını bulamayan İsa Yıldırım, kısa bir süre sonra istifa edip bağımsız kaldı. Daha sonra MHP'ye geçen Yıldırım, kendisinin zaten 'ülkücü kökenli' olduğunu açıklamaktan geri durmadı. Yıldırım, MHP'den Aksu adayı gösterilmeyince istifa edip bu kez de BBP'ye geçti. 2015 yılında CHP'ye geçen Yıldırım, geçen ay CHP'nin adayı olarak açıklanmıştı.