Alanyaspor kupada avantaj peşinde

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi son ciddi sınavını Kasımpaşa karşısında verecek.Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çift kale maçı yaptı.Turuncu yeşilliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yapacağı son antrenmanla devam edecek.