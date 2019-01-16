Alanyaspor kupada avantaj peşinde

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi son ciddi sınavını Kasımpaşa karşısında verecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kasımpaşa'yı yarın kendi evinde ağırlayacak olan turuncu yeşilliler, bu maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çift kale maçı yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın zaman zaman oyunu durdurarak uyarılarda bulunduğu antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Turuncu yeşilliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yapacağı son antrenmanla devam edecek.