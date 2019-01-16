Alanya’ya İngiliz stoper transferi

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AYTEMIZ Alanyaspor, İngiliz stoper Steven Caulker ile 2 yılı opsiyonlu, 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Aytemiz Alanyaspor kulübünün tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, stoper mevkisi için kadroya dahil edilen Steven Caulker'in kariyeri olan bir futbolcu olduğunu söyledi.Steven Caulker ise Alanya'da 9-10 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıktığını belirtti. Caulker'in daha önce Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee takımlarında forma giydiği açıklandı.