Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Alanya’ya İngiliz stoper transferi

Alanya’ya İngiliz stoper transferi

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Alanya’ya İngiliz stoper transferi
AYTEMIZ Alanyaspor, İngiliz stoper Steven Caulker ile 2 yılı opsiyonlu, 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Aytemiz Alanyaspor kulübünün tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, stoper mevkisi için kadroya dahil edilen Steven Caulker'in kariyeri olan bir futbolcu olduğunu söyledi.

TAKIMLA İDMANA ÇIKTI
Steven Caulker ise Alanya'da 9-10 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıktığını belirtti. Caulker'in daha önce Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee takımlarında forma giydiği açıklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’ya İngiliz stoper transferi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN