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Hayvanseverin acı sonu

Alanya’da sokak hayvanlarına mama verip karşıya geçerken otomobilin çarptığı hemşire yaşamını yitirdi

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Hayvanseverin acı sonu
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolunda yaşanan trafik kazasında 61 yaşındaki hemşire Ferahnaz Benli hayatını kaybetti. Sahil kenarında sokak hayvanlarına mama verdikten sonra görev yaptığı okulun serivis aracını görüp yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Benli'ye Ali K.'nın kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı. Benli, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayvansever hemşire yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU FILM YÖNETMENİ
Gözaltına alınan sürürcü Ali K. adliyeye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden hemşirenin, 'Hep Yek' ve 'Beş Dakkada Değişir Bütün İşler' filmleriyle tanınan yönetmen Orçun Benli'nin annesi olduğu öğrenildi. Savın incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilen Benli'nin cenazesi İstanbul'a götürüldü
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Hayvanseverin acı sonu
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