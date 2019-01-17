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Geçen yıl Türkiye'deki Mavi Bayraklı 459 plaj, 22 marina ve 10 yattan 200 plaj, 5 marina ve 5 yattaki Mavi bayrak ile ilk sırada yer alan Antalya'da CHP'li belediyeler bayrakları söktürdü. CHP'li Kemer ve Manavgat belediyeleri gerekli yatırım ve denetimleri yapmayınca plajlardaki 11 Mavi Bayrak iptal edildi.Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden Kemer'in, plajlarındaki 8, Manavgat'ın ise 3 plajındaki Mavi Bayrağı kaybettiği açıklandı. En çok kaybın Kemer'de olduğunu söyleyen Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Mavi Bayrak Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bayaz, mavi bayrakta gerileme olan yaşayan ilçe belediyesinin konuyu ihmal ettiğini söyledi. Bayaz, kaybın belediyeler başta olmak üzere bölgedeki turizmcilerin duyarsız olması ve gezi teknelerinin atıklarından kaynaklandığını belirtti. Kemer Belediyesi'nin mavi bayrağı ihmal ettiğini ifade eden Bayaz, "Belediye bu konuda üzerine düşen görevi yapmalı. Turizmcileri bilinçlendirerek mavi bayrak konusunda teşvik etmeli" dedi. Bayaz, "Rusya'daki seyahat acenteleri kataloglarında özellikle mavi bayraklı plajları kullanıyor" diye konuştu.Antalya'nın yüzde 53'lük Mavi bayrak oranıyla Türkiye'de lider olduğuna dikkat çeken Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Mavi Bayrak Yönetim Kurulu Üyesi Bayaz, bunun en büyük etkisinin Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı, arıtma ve drenaj gibi yatırımlar olduğunu vurguladı. Bayaz, "Sahil Antalya Yaşam Parkı ile birlikte Konyaaltı 4 yeni Mavi Bayraklı plaja kavuştu. Konyaaltı plajlarının dünyada örneği yok. Bunun değerini bilelim" ifadelerini kullandı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın çevreye karşı duyarlılığı ve verdiği önem nedeniyle Türkiye'de çevre sorunlarının çözüme kavuştuğunu anlatan Bayaz şunları söyledi: "Mavi Bayrak sıralamasında eskiden Türkiye son sıralarda olurdu. Şimdi zirveyi zorluyoruz. Şuan dünyada 2'inci ve 3'üncü sıra arasında yer alıyoruz. Antalya'nın zirvede olmasının nedeni ise Başkan Menderes Türel'in çevreye bakışıdır. Çünkü dere ıslah çalışmaları, derin deşarj gibi alt yapı çalışmaları yapıldı. ASAT'ın yaptığı artıma ve entegre tesisleri denizlerin temiz kalmasını sağlıyor. Hemen her ilçede artık arıtma tesisi bulunuyor. Plajların nitelikleri de artırıldı."