Beyaz tatil hazır

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz bölgesindeki kayak merkezleri, cumartesi günü başlayacak sömestir tatili için hazırlıklarını tamamladı. 18 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasındaki sömestir tatilinde kayak yaparak beyaz eğlencenin tadını çıkarmak isteyenler için her türlü alternatif düşünüldü. Antalya'ya 40 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, sömestir tatili süresince tam kapasite hizmet verecek. Kayak tutkunlarını pist başına, farklı uzunluktaki liftler taşıyacak. 1900-2400 metre uzunluğundaki Karakaya Chairlifti, 1850 metre- 2000 metre uzunluğundaki Saklıbel Teleski ve 1850 metre- 1950 metre uzunluğundaki Babylift tam kapasite görev yapacak.Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı kayak merkezi, sömestir tatilinde bölge illerden gelecek tatilcileri bekliyor. Eşsiz manzarası, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Salda Kayak Merkezi'nde, üç pist, bir telesiyej, 20 yatak kapasiteli barınak ve kafeterya bulunuyor.EĞIRDIR ve Kovada gölleri arasında bulunan, 2635 metre yüksekliğindeki Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili ile yoğunluk bekleniyor. Bu yıl kar yağışının erken başlaması Davraz'da kayak sezonunun da erken açılmasını sağladı. Davraz'da 32 kilometre uzunluğunda 12 pist bulunuyor. Özellikle hafta sonu kayak severlerin tercih ettiği Davraz'da saatte 1000 kişi taşıyabilen 1211 metre, saatte 800 kişi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda telesiyej bulunuyor. Merkezde, 624 metre uzunluğunda teleski ile 300'er metrelik 2 adet babylift yer alıyor.