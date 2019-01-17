Çöpten 135 bin konuta elektrik

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Çöp Altındır' sloganıyla şehre kazandırdığı Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde 135 bin ailenin tüketimi kadar elektrik üretiliyor.Türkiye'nin en çevreci projelerinden biri olan tesiste yılda 800 bin ton evsel katı atığın en yeni geri dönüşüm ve imha teknolojisiyle sağlıklı bir şekilde bertaraf edildiği bildirildi. Tam otomasyonlu dev tesiste; mekanik ayrıştırmanın yanında biyolojik veya termal işlem teknolojileri ile gibi bir çok geri dönüşüm ünitesi bulunuyor. Tesisteki modern imkanlar sayesinde metan gazı atmosfere bırakılmıyor bu gazdan elektrik elde ediyor. Tesis sayesinde 1 yıl içinde büyük ölçüde metan ve karbondioksit içeren 131 milyon m3 biyogaz atmosfere salınmak yerine depolanıp elektrik enerjisine dönüştürülüyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın alt yapı ve çevreci yatırımları ile dünyanın birçok metropolünden daha fazlası olan bir şehir haline geldiğini söyledi. Türel, "Eskiden Antalya'da bir poyraz estiğinde Kepez üstünden kente çöp kokusu gelirdi. Şimdi bırakın kokulardan kurtulmayı o çöpten artık enerji üretiyoruz. Alanya'da da çöpten elektrik üretir hale geldik. Bu tesisler dünyadaki bir çok gelişmiş şehirde yok. Antalya rakiplerini geçti" dedi.