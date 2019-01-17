Fırtına yıktı

BUGÜN NELER OLDU

Bbatı Akdeniz'de etkili olan yağış ve fırtına, tarım arazileri, seralar, evler ve teknelere büyük zarar verdi. Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Kemer, Demre, Kaş ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde fırtına ve yağışın ardından ortaya çıkan manzara savaş alanlarını aratmadı.Kaş ve Fethiye'de bazı tekneler alabora oldu bazıları da karaya vurdu. Kemer ilçesinde ağaçlar devrildi mezar taşları yerinden çıktı. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ndeki marinada, 12 metrelik 'Benek' isimli günübirlik tur teknesi battı. Gazipaşa'da şiddetli fırtına işyerlerine zarar verdi, çatılar uçtu seralar paramparça oldu. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu ise dağdan inen sel sularıyla yarısına kadar doldu. Antalya'nın Lara sahilinde dalgalarla oyun oynayan gençler tehlikeye aldırış etmedi.Seydikemer'in yüksek kesimi Karabel mevkisinde ise kar yağışı etkili oldu. Muğla ile Antalya'nın Korkuteli ilçesi arasındaki ulaşım, kar yağışı nedeniyle aksadı. Konya- Antalya yolu Alacabel mevkiinde yol ulaşıma kapandı, araç geçişine kontrollü olarak izin verildi. Antalya-Denizli yolunda da kar nedeniyle ulaşım aksadı.Peter Alexander Michael Neumayer Mahir'in ölümü yasa