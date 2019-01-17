Mahir’in ölümü yasa boğdu

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ESKİŞEHİR-Afyonkarahisar yolunda servis otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Eskişehir-Afyonkarahisar yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki 26 S 6073 plakalı servis otobüsü ile Batı Akdeniz Tahtacılar Derneği Başkanı Devrim Cevizci yönetimindeki 07 MVE 07 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü Devrim Cevizci ve oğlu Mahir Cevizci ile Ali Özdemir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen Mahir Cevizci olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olan Devrim Cevizci ve Ali Özdemir ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servis otobüsü sürücüsü İ.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza Antalya'yı yasa boğdu.