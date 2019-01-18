790 birinciye 5 yıldızlı tatil

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olan 'Başarılı Öğrenciye 5 Yıldızlı Tatil' projesi bu yıl da devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 790 ortaokul ve lise birincisini bin 580 yakını ile birlikte 5 yıldızlı tatile gönderiyor.Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AKTOB işbirliği ile gerçekleştirilen proje ile orta ve liselerin okul birincileri aileleri ile birlikte toplam 2 bin 370 kişi 3 gün tatil yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl önce başlatılan ve Türkiye'ye örnek olan proje kapsamında, 5 yılda toplam 12 bin 85 kişi tatil yaptı. Öğrencileri başarıya motive etmek, çalışma azimlerini artırmak ve teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen projede, okul birincileri ile birlikte öğrencilerin başarılarında en büyük payı olan aileleri de tatille ödüllendirilmiş oluyor.Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'de ilk olan projenin 5. ypmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Türel, "Birçok aile ilk kez 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığını ifade ediyor" diye konuştu.