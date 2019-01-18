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AK Parti Korkuteli yönetimi belli oldu

Giriş Tarihi: 18.1.2019
AK Parti Korkuteli yönetimi belli oldu
AK Parti Antalya Korkuteli İlçe Teşkilatının yeni yönetimi İlçe Başkanı Mehmet Moğol tarafından açıklandı. Başkan Moğol, "Emanet aldığımız AK Parti bayrağını daha da yükseğe taşıma çabası içerisinde olacağız" dedi. Yönetimde Hüseyin İyican, Esra Betül Tekin, Zübeyir Şeker, Hüseyin Cihat Tutulmaz, Mehmet Fatih Okutan, Mehmet Karakaş, Mustafa Gencer, Dursun Demir, Ayşe Keleşoğlu, Memduh Çivioğlu, Abdurrahman Gökce, Hüsnü Özgen, Hayri Sardoğan, Esra Akgüneş, Fazlı Cibi, Ramazan Arıtürk, Mustafa Küçükkarasucu, Sezai Günal, Şerafettin Önce yer aldı.
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AK Parti Korkuteli yönetimi belli oldu
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