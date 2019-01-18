AK Parti Korkuteli yönetimi belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Antalya Korkuteli İlçe Teşkilatının yeni yönetimi İlçe Başkanı Mehmet Moğol tarafından açıklandı. Başkan Moğol, "Emanet aldığımız AK Parti bayrağını daha da yükseğe taşıma çabası içerisinde olacağız" dedi. Yönetimde Hüseyin İyican, Esra Betül Tekin, Zübeyir Şeker, Hüseyin Cihat Tutulmaz, Mehmet Fatih Okutan, Mehmet Karakaş, Mustafa Gencer, Dursun Demir, Ayşe Keleşoğlu, Memduh Çivioğlu, Abdurrahman Gökce, Hüsnü Özgen, Hayri Sardoğan, Esra Akgüneş, Fazlı Cibi, Ramazan Arıtürk, Mustafa Küçükkarasucu, Sezai Günal, Şerafettin Önce yer aldı.