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Başdeğirmen ilk projesini açıkladı

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
Başdeğirmen ilk projesini açıkladı
Isparta AK Parti İl Başkanlığı'nın organize ettiği teşkilat vefa yemeğinde Isparta'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, partililerle buluştu. Toplantıya AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile İl Başkanı Zabun ve partililer katıldı. Başdeğirmen, ilk projesini de açıkladı. Isparta'nın sıkışık trafik sorununa çözüm getiren Başdeğirmen'in 7 başlıklı formülü, video olarak da gösterildi. Proje kapsamında, mevcut demiryolu hattı değerlendirilerek, şehir merkezi ile üniversite ve Organize Sanayi Bölgesi arasında Ispartaray kurulacak. Şehir merkezi ile üniversite arasında trambüs hattı kurulacak. Diğer projeler ise yeni çevre yolu, yaya koridodu, akıllı kavşaklar ile yeni kavşak ve bulvar düzenlemeleri oldu.
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Başdeğirmen ilk projesini açıkladı
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