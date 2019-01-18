'Evet' demek için tercih Fethiye

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nınFethiye ilçesi mutlu günlerin merkezi oldu. 2018 yılında 335 yabancı evlilik Fethiye'de gerçekleşti. Dünya evine giren yabancı sayısında yüzde 10 artış yaşandı. Bunların 230'unu yabancı çiftler oluşturdu. Ayrıca 91 erkek, 14 kadın Türk de hayatlarını farklı ülkeden gelin ve damatlar ile birleştirdi. Fethiye'de 1 yılında toplam bin 318 nikah işlemi gerçekleşirken evliliklerin yüzde 27'sini yabancı evlilikleri oluşturdu.En çok İngiliz turistler hayatlarının sorusuna 'evet' demek için Fethiye'yi seçti. 215 İngiliz, 9 Ukraynalı 9, 12 Suriyeli, 8 Rusya ve Alman ve 6 Azerbaycanlı çift Fethiye'de evlendi. Düğün tercihinde ilk sırada Ölüdeniz gelirken, çiftlerin tercihi tekne turu yada sahil düğünleri oldu.