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'Evet' demek için tercih Fethiye

’nın Fethiye ilçesinde 2018 yılında Dünya evine giren yabancı sayısı yüzde 10 artışla 230’a ulaştı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
'Evet' demek için tercih Fethiye
Muğla'nın Fethiye ilçesi mutlu günlerin merkezi oldu. 2018 yılında 335 yabancı evlilik Fethiye'de gerçekleşti. Dünya evine giren yabancı sayısında yüzde 10 artış yaşandı. Bunların 230'unu yabancı çiftler oluşturdu. Ayrıca 91 erkek, 14 kadın Türk de hayatlarını farklı ülkeden gelin ve damatlar ile birleştirdi. Fethiye'de 1 yılında toplam bin 318 nikah işlemi gerçekleşirken evliliklerin yüzde 27'sini yabancı evlilikleri oluşturdu.

İLK SIRADA İNGİLİZLER
En çok İngiliz turistler hayatlarının sorusuna 'evet' demek için Fethiye'yi seçti. 215 İngiliz, 9 Ukraynalı 9, 12 Suriyeli, 8 Rusya ve Alman ve 6 Azerbaycanlı çift Fethiye'de evlendi. Düğün tercihinde ilk sırada Ölüdeniz gelirken, çiftlerin tercihi tekne turu yada sahil düğünleri oldu.
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'Evet' demek için tercih Fethiye
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