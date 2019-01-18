Rövanşa kaldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırlayan Aytemiz Alanyaspor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Az sayıda seyirci karşısında oynanan ve her iki takımın da ideal 11'leri ile sahaya çıktığı maçın 6'ncı dakikasında Diagne'nin attığı gol VAR sisteminden gelen ofsayt uyarısı ile iptal edildi.
İlk yarıda Alanyaspor'dan Fernandes'in yüzde yüzlük gol pozisyonundan yararlanmadığı maçın ilk yarısı ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıya her iki takımın da gol bulmak umuduyla çıktığı karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Karşılaşmanın en önemli anlarından biri de 63. dakikaka Ozan Tufan'ın oyuna dahil olması oldu. Ozan 13 ay sonra ilk kez resmi bir müsabakada sahaya çıkmış oldu.
Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen her iki takım futbolcuları gol atamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında Tzavellas'a tükürdüğünü VAR ile belirleyen hakem Diagne'ye kırmızı kart gösterdi. MUTLU YILLAR BARIŞ BAŞDAŞ
Aytemiz Alanyaspor'da maç öncesi Barış Başdaş'ın doğum gününü kutlandı. Tesislerde yapılan kutlamada pasta kesen Barış'ı arkadaşları tek tek tebrik etti.