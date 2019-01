Rövanşa kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırlayan Aytemiz Alanyaspor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Az sayıda seyirci karşısında oynanan ve her iki takımın da ideal 11'leri ile sahaya çıktığı maçın 6'ncı dakikasındaİlk yarıda Alanyaspor'dan Fernandes'in yüzde yüzlük gol pozisyonundan yararlanmadığı maçın ilk yarısı ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıya her iki takımın da gol bulmak umuduyla çıktığı karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçti.Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen her iki takım futbolcuları gol atamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.Aytemiz Alanyaspor'da maç öncesi Barış Başdaş'ın doğum gününü kutlandı. Tesislerde yapılan kutlamada pasta kesen Barış'ı arkadaşları tek tek tebrik etti.