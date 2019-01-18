Su baskınının faturası 40 bin lirayı buldu

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Burdur'dageçen yıl şebeke borusunun patlaması nedeniyle iş yerini su basan esnaf, zararının karşılanması için belediye aleyhine dava açtığı davayı kazandı. Burdur Belediyesi, esnafa yaklaşık 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.Burdur'da kırtasiye dükkanı olan Ayhan Özdemir, geçen yıl 19 Ocak'ta su borusunun patlaması nedeniyle su baskınına uğrayan iş yerindeki kitaplar ve demirbaşlar zarar gördüğü gerekçesiyle Burdur Belediyesi'nden zararının tazmin edilmesini istedi. Talebin reddedilmesi üzerine mahkemeye başvuran Özdemir, belediye aleyhine Isparta İdare Mahkemesi'nde 47 bin 834 liralık dava açtı. 28 Aralık'ta davayı karara bağlayan Isparta İdare Mahkemesi, kusurlu bulduğu Burdur Belediyesi'ni 39 bin 895 lira 17 kuruş tazminata mahkum etti.