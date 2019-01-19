Avlan Gölü dondu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Elmalı ilçesindeki karstik oluşumlu Avlan Gölü'nün büyük bir kısmı aş��rı soğuklar nedeniyle dondu. Kuraklık tehlikesi nedeniyle çekilen Avlan Gölü, son yağışlarla birlikte doldu. Havanın eksi 10 dereceye kadar düştüğü Elmalı ilçesinde gölün yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Yaklaşık 800 hektarlık bir alan 3-4 santimetre kalınlığında buz tuttu. Gölün çevresindeki karla kaplı sedir ağaçları, manzarası ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Bölgede yaşayan İsmet Oktay isimli vatatandaş, gölün 10 gün önce donduğunu belirterek, "Bu göl kaynak suyu ile beslenmiyor. Yağmur çok olursa gölümüz doluyor. Suyumuz bol. Daha fazla yağış olursa yazın su sıkıntısı çekmeyiz" dedi.