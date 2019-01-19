Burdur Gölü kurumasın

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Havzası'nın önemli sulak alanlarından biri olan Burdur Gölü'nde son yıllarda artan çekilmenin önüne geçilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitesi çok yönlü çalışma başlattı. Gölde en büyük su kaybının buharlaşmayla olduğunu ifade eden Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "Burdur Gölü'nün kenarına araştırma yapmak için 4 havuz yaptık. Bu havuzların birine güneş paneli, birine buharlaşmayı önleyen toplar, birine buharlaşmayı önleyici kimyasal, birine de hiç bir şey ilave edilmedi. Yaklaşık bir yıl sonra bu çalışmanın sonuçları ortaya çıkacak" dedi. Burdur Valisi Hasan Şıldak da Burdur Gölü'nü korumakta kararlı olduklarını söyledi.