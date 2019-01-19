CHP’de büyük kavga

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın en çok seçmen sayısına sahip ilçesi Kepez'de, CHP'nin aday belirleme süreci yine kriz çıkardı. AK Parti'den ayrılan Mesut Kocagöz'ün aday olacağı iddiasıyla başlayan gerilim, adayın son yerel seçimde MHP'nin adayı olan Murat Dinç olarak ilan edilmesiyle başka bir boyuta taşındı. Yine sağ kökenli bir adayla Kepez'de şansını deneyecek olan CHP'ye en sert tepki Kepez'deki tek aday adayı olan Garip Erdoğan'dan geldi.CHP Kepez eski İlçe Başkanı da olan Garip Erdoğan, sert konuştu. Antalya'da yerel bir televizyon kanalına konuk olan Erdoğan, CHP-İP pazarlıklarında Kepez'in İP'ye verilmesini beklediğini belirterek, "Ancak Murat Dinç'in aday gösterilmesini beklemiyordum" dedi. Konyaaltı'nda 15, Muratpaşa'da mevcut başkan varken 5 aday adayı çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Allah'tan korkun yahu. 'Benim karşılığım var' diyen niye gelip Kepez'den aday adayı olmadı. Bir tek kişi var adaylık başvurusu yapan o da benim" diye konuştu.Dinç'in aday gösterilmesinin sorumluluğunu kimsenin almadığını vurgulayan Erdoğan, "CHP'liler de narkozlanmış. İşin bir sahibi olmalı. İl başkanına soruyorum 'yok' diyor, belediye başkanına soruyorum 'hayır' diyor. Milletvekillerine soruyorum 'yok' diyor. Yahu Murat Dinç zorla mı geldi. Böyle siyaset olur mu" dedi.Erdoğan, yaşananları Hacivat- Karagöz' siyaseti olarak yorumladı. CHP'nin İP ile yaptığı ittifakı da eleştiren Erdoğan, "10 bin oy aldığımız Korkuteli'ni 6 bin oy alan İP'ye veriyorsun. Bu nasıl siyaset? İl başkanı Serikli. Serik'te niye aday çıkarmıyorsun" diye sordu.GARIP Erdoğan yaklaşık 40 yıldır Kepez'de yaşadığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kepez benim hayalimdi. Son 5 yıldır sokak sokak dolaştım. 60 mahallesinin her birini avucumun içi gibi bilirim. Ne sorun var, ne yapılması gerek bilirim. İYİ Parti il başkanı, 'ben yıllardır çalışıyorum' diyor, yahu senin partinin geçmişi daha 2 yıl olmadı. Ben 5 senedir Kepez'de çalışıyorum. 5 senedir sokak sokak geziyorum. Dalga mı geçiyorsun? CHP 100 yıllık bir parti."CHP 'sadece muhalefet' anlayışından vazgeçmesi gerektiğini belirten Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Siz eğer halkın isteklerine cevap veremiyorsanız, sokağa kulak vermiyorsanız kimseden oy alamazsınız. Siz halka rağmen siyaset yapamazsınız. Kişiyi eleştiriye yönelik siyasetten vazgeçmeniz lazım. Güzele güzel demeniz lazım. 65 yıldır muhalefet olur mu? Bunun sorgulanması lazım."GARIP Erdoğan, kendi adaylığına 'Ağrı doğumlu' olduğu için karşı çıkıldığına da değindi. Erdoğan, "40 yıldır Kepez'de yaşıyorum hala birileri sen nerelisin diye soruyor. Ağrı'dan 40 sene önce gelmişim. Bundan vazgeçilmeli. Artık kimse insanların doğduğu yer üzerinden siyaset yapmamalı. Kimlikleri, kökenleri, inançları üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçmeli. Artık yeni bir iklim yaratılmalı" dedi.