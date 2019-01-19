Çocuklara tatil çok iyi gelecek

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, Burdur ve Isparta ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi. 452 bin öğrencinin ve 32 bin öğretmenin tatile girdiği Antalya'da Vali Münir Karaloğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Başöğretmen Atatürk Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı. Ortaokul sınıflarını gezen ve öğrencilerine karnelerini veren Vali Karaloğlu'na öğrenciler, 'Antalya' şiiri okudu, türküler söyledi.Burdur'da da 3 bin 777 öğretmenin görev yaptığı 263 okulda, eğitim-öğretim gören 43 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Burdur'da Vali Hasan Şıldak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Kaymakam Muzaffer Şahiner çocuklakın karnesini verdi. Küçük öğrenciler gözyaşlanıhı tutamadı.ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, "Bugün verdiğimiz karneler sadece çocuklarımızın başarısı veya başarısızlığı değil, hepimiz için karne niteliğinde. Başarı da, başarısızlıkta hepimizin" dedi. Akseki'de Kaymakam Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İsmet Uysal ile karneleri dağıttı.ANTALYA'DA yaşayan oyuncak zanaatkarı Haşim Süzme taktir belgesi alan öğrencilere kendi yaptığı Osmanlı topaçlarını hediye ediyor. 15 yıldır aynı geleneği sürdüren Haşim Usta, Agora AVM'de açtığı stantta, taktir belgesini gösteren öğrencilere topaçlarını veriyor. Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ve Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın, standı ziyaret etti ve çalışmaları için tebrik etti.