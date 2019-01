Damat kaynanasını karnından bıçakladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA eşi M.Y. ile boşanma aşamasında olan damat R.Y., kaynanası E. Ç.'yi karnından bıçakladı. Olay Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1413 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. 2 çocuk annesi eşi M.Y ile boşanma aşamasında olan R.Y. evde kaynanası E. Ç. ile aralarında tartışma çıktı. Sinirlenen damat bıçağı alarak kaynanasını karnından bıçakladı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan E.Ç.,'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine eve gelen polis, damat R.Y.'yi suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. 2 oğlu ile birlikte annesinin bıçaklandığını ana tanık olan anne M.Y. ise sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.