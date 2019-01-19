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Gazipaşa’da kar keyfi

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Gazipaşa’da kar keyfi
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde belediye, bu yıl ilçede ilk kez kar şenliği düzenledi. Belediyenin kamyonlarla Toroslardan getirdiği kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Sabah saatlerinden itibaren meydanda kar şenliğini bekleyen çocuklar, karın alana dökülmesiyle hücum etti. Şenliği organize eden ve eğlenceye katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, bir süre katılımcılarla kar topu oynadı. İlçe merkezinde hiç kar görmeyen çocuklar olduğunu belirten Başkan Çelik, "Belediye olarak çocuklarımız karla tanışsın istedik" dedi.
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Gazipaşa’da kar keyfi
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