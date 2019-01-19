Liseliler stres atıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA hayatın tadını en çok gençler çıkartıyor. Sınava hazırlanan lise öğrencilerine motivasyon eğlencesi düzenleyen, karne hediyesi tatile gönderen Büyükşehir Belediyesi, Kültür Köprüsü projeleri ile de yabancı dil bilen öğrencileri de Avrupa'ya gönderiyor. Akvaryum gezisi, yunus gösterisi, tiyatro ile devam eden motivasyon gezileri, bölgenin en büyük eğlence merkezi Land Of Legend's ile devam etti.Geziye lise öğrencilerinin yanı sıra final sınavı heyecanı yaşayan üniversite öğrencileri ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Türel, "Ben de öğrenciyken keşke böyle belediye başkanları olsaydı da bizi böyle güzel programlara götürseydi. Derslerinize iyi çalışın sanat ve spordan kopmayır" dedi.ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 2015 yılından bu yana Kültür Köprüsü projeleri ile Avrupa dillerinden en az birini iyi kullanan 126 öğrenciyi Avrupa'ya gönderdi. Avrupa Birliği hibeleriyle ortak yürütülen proje ile 17-30 yaş arası gençler, Portekiz, Romanya, Bosna Hersek, Saray Bosna ve Makedonya gibi ülkelerde farklı deneyimler kazandı.